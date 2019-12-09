Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA TROVIAMO Traffico INTENSO CON CODE A TRATTI: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASSIA BIS E VIA TRIONFALE, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E LA A24 Roma-TERAMO. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA POI IN CODA PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO SINO ALLA TANGENZIALE EST . ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU: VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, ...
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romadailynews : Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08:30: PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL… - paki74 : RT @parallelecinico: Match Under18 a Roma Urla 4 volte 'ne*ro di merda' all'avversario di origini africane No sanzione arbitrale Ha poi det… - VAIstradeanas : 08:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -
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Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
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Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08 : 00: SULLA PONTINA LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DIVERSI I KM IN FILA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE DA POCO RISOLTO MA SI TRANSITA CON UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. Traffico E UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA. CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. DISAGI PER Traffico E PER INCIDENTE PROVENENDO DA OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA: – CODE ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 07 : 30: PER UN, INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, IN DIREZIONE EUR, DA POMEZIA CENTRO SINO A CASTEL DI DECIMA. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD, TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E L’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA SI CONTINUA A STARE IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 19 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, L’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI è CHIUSA TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO Roma. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DOVE I POCHI SPOSTAMENTI SONO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, PER ENTRARE A Roma. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, HA RALLENTATO ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 18 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È INTENSO TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA A24, SENZA PARTICOLARI DISAGI. MAGGIORI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, IN PARTICOLARE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI, SEMPRE PER Traffico INTENSO, ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 17 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, IN DIREZIONE INTERNA. SI RALLENTA, SEMPRE A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SULLA TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, TRA PORTONACCIO E L’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO. UN INCIDENTE HA ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 16 : 30: BUONASERA DALLA REDAZION IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO, SCARSO IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI. IN CITTà LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA SU LUNGOTEVERE AVENTINO, TRA BOCCA DELLA VERITà E PONTE GARIBALDI, VERSO PONTE ...
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