romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SULLA PONTINA LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DIVERSI I KM IN FILA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE DA POCO RISOLTO MA SI TRANSITA CON UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA.E UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA. CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. DISAGI PERE PER INCIDENTE PROVENENDO DA OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA: – CODE TRA LE USCITE TOR BELLA MONACA E TIBURTINA CON RIPERCUSSIONI ARRIVANDO DA SETTECAMINI – CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA TRIONFALE, VIA DI BOCCEA E L’AURELIA VIA AURELIA DOVE C’è UN INCIDENTE DOPO PIAZZA IRNERIO, ALTEZZA VIA ALTIERI. POSSIBILI RIPERCUSSIONIIN ZONA PORTA DI. DISAGI TRA VIA DI SETTEBAGNI E VIA DELLA BUFALOTTA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE SCARICA L’APPLICAZIONE GRATUITA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Incisa-Firenze - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Incisa - Reggello e Firenze sud per curiosi - muoversincampan : Sull'A3 Napoli-Salerno, per traffico intenso, ci sono code in uscita a svincolo Napoli Centro/Via Ferraris verso Na… -