Torino,si tamponano due tram: 11 feriti

Tamponamento tra due, in Corso Tassoni, nei pressi di piazza Bernini.l'autista e 10 passeggeri, nessuno in modo grave. A scontrarsi undella linea 9 e uno della linea 16, in direzione dell' Ospedale Maria Vittoria. Intanto la procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni colpose,i conducenti del filobus e del camion rifiuti coinvolti nello scontro di sabato mattina. Atto a garanzia delle parti.(Di lunedì 9 dicembre 2019)