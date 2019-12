Torino | scontro tra tram | autista ferito | passeggeri contusi

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Brutto incidente oggi ain Corso Tassoni, duesi sono scontrati vicino a piazza Bernini. Enbi procedevano in direzione dell’ ospedale Maria Vittoria. Il bilancio attualmente è di 13ed un, fortunatamente non è in pericolo di vita. Questo incidente ha portato il traffico in tilt. I duesi sono scontrati in Corso Tassoni nei pressi di piazza Bernini, nel quartiere San Donato. Resta ancora a 13 il bilancio dei, mentre l’è rimastoin maniera più seria ma non è grave. Durante l’impatto, alcunisono caduti ma non hanno riportato ferite importanti. Tutti sono stati trasferiti presso l’ ospedale Maria Vittoria diper accertamenti. L’ incidente è avvenuto nella giornata di oggi lunedì 9 dicembre alle 15.30. I dueche si sono scontrati sono della ...

