Torino | scontro tra due tram in Corso Tassoni | 10 passeggeri contusi | ferito l’autista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Incidente oggi aintra dueche si sono scontrati nei pressi di piazza Bernini procedendo enbi in direzione dell'ospedale Maria Vittoria. Il bilancio è di 11anche l'autista ma non sarebbe in pericolo di vita. Traffico in tilt.

