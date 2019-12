Torino | scontro fra tram | 11 feriti | ambulanze sul luogo

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Arriva in questi momenti dala notizia di unotra dueall’altezza dell’ospedale Maria Vittoria, in corso Tassoni. Le notizie al momento sono molto frammentarie e non è possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto. Quanto di certo è che nelloci sarebbero stati numerosi, si scontrano dueArriva in questo momento notizia di un incidente all’altezza dell’ospedale Maria Vittoria di. Due, uno della linea 16 e uno della linea 9, si sono scontrati questo pomeriggio. Nell’impatto, ci sarebbero stati numerosi: per la precisione, sembrano essere 11 e tra questi ci sarebbe anche uno dei due autisti. Fortunatamente però, di questi nessuno sembra versare in gravi condizioni. Suldell’incidente numerosi carabinieri, vigili del Fuoco e 5. ::: ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ::: L'articolofra ...

Matteo57871552 : RT @StampaTorino: Scontro fra tram a Torino, undici feriti - quotidianopiem : Scontro tra due tram a Torino, dieci passeggeri feriti - StampaTorino : Scontro fra tram a Torino, undici feriti -