Torino | due tram si tamponano in corso Tassoni | undici feriti FOTO

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tamponamento tra due. L’incidente è avvenuto in. Il bilancio è di 11ma nessuno in gravi condizioni.– A distanza di 48 ore dalla tragedia di Milano nuovo incidente tra mezzi pubblici in Italia. Nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre 2019 tamponamento tra duein. Il bilancio è di 11, tra cui l’autista, ma non sembrano essere in gravi condizioni. La Procura ha aperto un’indagine con gli inquirenti che stanno effettuando tutti i controlli del caso per verificare eventuali responsabilità di uno dei conducenti. I trasporti hanno subito dei piccoli disagi ma la situazione ora sembra essere tornata alla normalità. Tamponamento tra dueL’incidente è avvenuto nei pressi di piazza Bernini. Enbi erano diretti in direzione dell’ospedale Maria Vittoria con ...

