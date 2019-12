Tom Waits compie 70 anni Il delirio immaginifico di un grande artista in nove punti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tomha compiuto proprio in questi giorni, il 7 dicembre, 70. Diciamolo subito: a guardarlo in faccia gliene daresti qualcuno di più, a differenza della sua musica, capace invece di invecchiare benissimo. Proprio la musica è il viatico ideale per iniziare a raccontarlo; un percorso artistico irreprensibile, scaturito dentro venti dischi di studio, pronti a testimoniare l’incommensurabile bellezza della sua arte. Provo a ricostruirne le gesta attraverso i consueti. a.è unlibero, “fa e disfa” come gli pare e piace, affrancandosi dalle rigide consuetudini del business. Le case discografiche se lo sono a lungo conteso, elemosinando dischi e contratti da lui firmati ma con l’inchiostro “simpatico”; un album di Tomnon è mai figlio delle regole e soprattutto delle scadenze. Nel 2002 ne ha concepiti due in un sol botto (Alice e Blood Money ...

ilfattoblog : TOM WAITS 'A guardarlo in faccia gli daresti qualche anno in più, a differenza della sua musica capace di invecchia… - givanno : @gunclub_music - scaire72 : RT @rockonitalia: 70 anni per Tom Waits (Pomona, 7 dicembre 1949): tanti auguri al cantautore, uno dei massimi autori del Novecento #tomwai… -