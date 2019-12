Tifoso Milan accoltellato a Bologna | indagato un 34enne

tg24.sky

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un uomo di 34 anni, originario di Mantova edel, èa piede libero per lesioni personali pluriaggravate e porto illegale di un coltello, in seguito all'accoltellamento di un altro supporter rossonero avvenuto ieri sera, 8 dicembre allo stadio Dall'Ara di. L’episodio è avvenuto al termine del match di campionato tra ile i rossoblù. (GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA) Intanto, la vittima, un 35enne dio colpito all'addome, è ricoverato in prognosi riservata ma sembra fuori pericolo di vita ed è stato giudicato guaribile in 30 giorni. L’uomo si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di. La dinamica dell’episodio Da una prima ricostruzione, pare che entrambi i tifosiisti si trovassero nel settore ospiti dello stadio quando tra i due sarebbe scoppiata una lite degenerata successivamente nell'aggressione. Il movente del ...

