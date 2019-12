movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Thesta per entrare nella fase delle riprese ed è stato orailcheutilizzato per la produzione. Thesta per entrare nella fase delle riprese ed è statoilutilizzato per la produzione: Vengeance, secondo quanto riporta la testata Production Weekly. Il nuovo cinecomic della Warner con protagonista Robert Pattinson è infatti inserito nella lista dei progetti che verranno prodotti nel 2020, svelando così l'interessante dettaglio. Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito, presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, dove sono stati già girati anchev Superman: Dawn of Justice, Justice League , Wonder Woman e il sequel dedicato alle avventure di Diana Prince. Tra i nemici di Bruce Wayne che saranno ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: svelato il titolo che verrà usato durante la produzione! - GianlucaOdinson : The Batman: svelato il titolo di lavorazione del film di Matt Reeves - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: il titolo di lavorazione del cinecomic con Robert Pattinson è davvero molto intrigante… -