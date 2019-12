Terza puntata de I Medici 3 | Lorenzo contro Savonarola e non solo | trame del 9 dicembre

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo il successo delle prime due serate, stasera su Rai1 va in onda lade I3. Siamo al penultimo appuntamento con la serie tv, che chiuderà definitivamente il capitolo dedicato alla famiglia fiorentina, ma non quello sul Rinascimento italiano. Di fatto, il prossimo progetto della rete ammiraglia sarà incentrato su un'altra figura importante: Leonardo da Vinci, le cui riprese sono iniziate qualche settimana fa nella Capitale. Lade I3, invece, prepara il terreno per lo stra, ma il Magnifico deve guardarsi le spalle da altri nemici. Dopo la morte della madre Lucrezia - in una straziante scena in cui la donna vede l'immagine del compianto figlio Giuliano per l'ultima volta - iaffrontano un nuovo lutto. Ecco le anticipazioni dellain onda stasera, lunedì 9. Nel primo episodio dal titolo ...

AmiciUfficiale : Alioscia, Devil Angelo, Francesco e Stefano sono prontissimi per la terza puntata di “Amici di R101” e questa sera… - Raiofficialnews : La prima puntata della terza stagione de #IMedici registra una crescita di 1.4 punti percentuali rispetto a ottobre… - beppe_grillo : La “compagnia del casello”, dagli anni ’90 a oggi, ha macinato miliardi su miliardi indisturbata, grazie alla conni… -