Terremoto Toscana | situazione critica nel Mugello | a Barberino emessa ordinanza di

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il sindaco didi(Fi), Giampiero Mongatti, ha emesso un’di evacuazione di una serie di edifici privati in via precauzionale dopo il sisma della scorsa notte. In seguito ai primi sopralluoghi effettuati da tecnici e vigili del Fuoco, in attesa di ulteriori verifiche, sono interdetti fabbricati ed accessi in Corso Corsini, via Volta, via San Francesco, via Dante, via Giotto, via del Paradiso, via XX settembre e largo Nilde Iotti. Al momento inagibile anche il Palazzo Comunale, che rimane chiuso in via precauzionale. Per i cittadini che non potranno rientrare nelle abitazioni per effettive inagibilità delle strutture e che non trovino sistemazioni per la notte è già in allestimento la palestra della scuola media didiin via Monsignor Giuliano Agresti, dove verranno collocati i posti letto necessari con lenzuola e coperte fornite ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto: paura nel #Mugello, sisma 4.5. Stop treni, scuole chiuse. Alcune case lesionate - fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana Traffico ancora sospeso, aggiornamento sui treni direttamente coinvolti ?? -