Terremoto Toscana | sciame sismico in Mugello | zona interessata ad “alta pericolosità

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Undi magnitudo Richter 4.5 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV alle ore 04:37 italiane del 9 dicembre 2019 nella provincia di Firenze, ad una profondità di 9 km. L’epicentro del, si spiega in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti, “è stato individuato 25 Km circa a nord di Firenze tra i comuni di Scarperia e San Piero (FI) e Barberino del(FI). Nelladall’evento di questa notte sono stati localizzati numerosi eventi sismici dalla serata dell’8 dicembre. Nelle ore precedenti l’evento di magnitudo 4.5, in particolare dalle 20:38, sono avvenuti circa 25 terremoti, di magnitudo compresa tra 1 e 3.4. Lada questa sequenza sismica è caratterizzata da altasismica.” “Sono due i forti terremoti del passato più vicini all’area della sequenza sismica di queste ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - RaiNews : La gente si è riversata in strada, verifiche in corso - fsnews_it : #Terremoto #Toscana circolazione sospesa su alcune linee in via precauzionale per accertamenti tecnici. Maggiori de… -