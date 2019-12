Terremoto Toscana | sciame sismico in Mugello | scuole chiuse a Borgo San Lorenzo

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A seguito delloin, il Comune diSanha deciso che oggi resterannoledi ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Medesima decisione anche a Barberino dele a Vicchio. Numerose scosse disi sono verificate oggi nella notte in, con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di, in provincia di Firenze: tante le persone che sono uscite di casa in seguito allo, tra cui un evento magnitudo 4.5.L'articoloinSan, Barberino dele Vicchio Meteo Web.

