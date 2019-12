Terremoto Toscana | paura per sciame sismico nel Mugello | scosse avvertite anche a

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Numerosediche si sono verificate oggi nella notte in, con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di, in provincia di Firenze: tante le persone che sono uscite di casa in seguito allo, tra cui un evento magnitudo 4.5. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, a causa della pioggia. Sono in corso verifiche dopo alcune richieste di sopralluogo per caduta di calcinacci. Tante le chiamate ai vigili del fuoco. La scossa magnitudo 4.5 è stata nettamente avvertitaa Firenze, Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Bologna, Empoli, Borgo San Lorenzo, Calezano.L'articolopernela Firenze, Prato e Pistoia LIVE Meteo Web.

