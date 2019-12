Terremoto | Rossi | “serve un piano nazionale di rischio sismico” Intanto a Barberino si

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La chiesa di San Silvestro nel centro didel Mugello (Fi), a causa del sisma, è stata danneggiata: il portico è lesionato e si è distaccata la facciata dal corpo principale. Si stanno portando via le opere d’arte contenute nella chiesa insieme alla Sovrintendenza ai beni artistici. Anche la canonica è stata lesionata dal sisma e come la chiesa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. “I tempi per rendere la chiesa nuovamente agibile saranno lunghi e dovremo trovare una soluzione per la comunità e per le celebrazioni della domenica nel paese“, ha detto il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, al termine della visita in Mugello. “La Protezione civile, i sindaci, i tecnici dei comuni, della Regione e dello Stato, i volontari come sempre, hanno saputo gestire la situazione. Ilnon è prevedibile ma si può intervenire ...

