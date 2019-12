Terremoto nel Mugello | scossa magnitudo 4 5 | alta velocità sospesa e scuole chiuse

urbanpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La terra continua a tremare. Dopo ilin Albania, questa mattina, 9 dicembre 2019, diverse scosse sono state registrate alin provincia di Firenze. La più forte, registrata alle 4.35, è stata di4.5. Ilè stato avvertito anche fino a Firenze e Pistoia. Le persone spaventate si sono riversate prima in strada e poi si sono riparate in auto, per sfuggire anche dalla forte pioggia. Per ora, dopo un primo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, non dovrebbero esserci feriti, anche se in diverse zone si sono registrati dei danni a diversi edifici. In molte città leresterannoin via precauzionale. Leggi anche –>Napoli nella notte,2.8: la più energica dal 2006di4.5 Ilregistrato questa mattina, 9 dicembre 2019, alle 4.35 nel, in provincia di Firenze, ha raggiunto una ...

Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto: paura nel #Mugello, sisma 4.5. Stop treni, scuole chiuse. Alcune case lesionate -