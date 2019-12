Terremoto Mugello | tende per chi lascia le case

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Alsi lavora per la messa in sicurezza del territorio e lo sviluppo dei piani d’emergenza Sono in corso di svolgimento, verifiche nel territorio di Barberino di, Scarperia e San Piero a Sieve dopo le varie scosse diche hanno colpito il. Il punto è stato fatto nel corso di una … L'articoloper chileproviene da www.meteoweek.com.

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA -