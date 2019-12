Terremoto Mugello | ripresa alta Velocità Verifiche su regionali

tg24.sky

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È in gradualela circolazione dei treni sulla linea ade sulle lineenei pressi del nodo di Firenze, sospesa subito dopo la scossa didi magnitudo 4.5 che ha interessato l'area del, per consentire ai tecnici di effettuare le necessarie. La circolazione dei treni adè rallentata, con forti disagi: nelle stazioni di Firenze e Bologna si registrano ritardi di oltre 100 minuti, sia per i Frecciarossa che per i treni di Italo. Rfi spiega che sono ancora in corso invece controlli su alcune linee. Ancora in corso controlli sulle lineeIl traffico ferroviario era stato sospeso dalle 4.35 in via precauzionale per consentire lesullo stato dell’infrastruttura. La circolazione è in gradualesulle linee Firenze-Arezzo direttissima, Firenze-Arezzo ...

