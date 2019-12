Terremoto Mugello | riprende la circolazione ferroviaria | ecco i rimborsi previsti da

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È ripreso il traffico ferroviario dopo le verifiche dei tecnici di Rfi dopo le scosse che hanno interessato ilall’alba di oggi. Si sono registrati ritardi fino a 120 minuti. Trenitalia ha fatto sapere che i controlli all’infrastrutturanon hanno riscontrato criticità e laè ripresa su tutte le linee interessate dal. L’azienda inoltre ha reso noto che isonocome da normativa: Per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza: è previsto il rimborso del 50% del prezzo del biglietto, in bonus o denaro, per ritardi pari e oltre le due ore; il 25% del prezzo del biglietto, in bonus o denaro, per ritardi fra 60 e 119 minuti. Inoltre, per le Frecce di Trenitalia il rimborso del 25% del prezzo del biglietto, in bonus, per ritardi fra 30 e 59 minuti. I viaggiatori dei treni a media e lunga percorrenza di ...

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA -