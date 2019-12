Terremoto Mugello | “nuove scosse nel pomeriggio” | l’allerta via sms | ma erano fake news

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Messaggi audio via Whatsapp che annunciano fortidinel tardo pomeriggio invitando la popolazione a uscire di casa sono stati segnalati alla Protezione civile di Prato da alcuni cittadini. Lo rende noto il Comune pratese che ribadisce “che non esiste alcun tipo di previsione sulledie che le comunicazioni ufficiali vengono date solo ed esclusivamente tramite la Protezione civile”. “Da stamani sono girate tramite social e tramite whatsapp dichiarazioni false – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni –. Qui si è superato il limite davanti a un evento preoccupante e grave come quello del. Procederemo con le denunce per procurato allarme”.L'articolo, “nuovenel pomeriggio”: l’allerta via sms, maMeteo Web.

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA -