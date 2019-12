Terremoto Mugello | l’Ingv | “Scosse possono continuare per giorni”

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Grande spavento durante la notte tra domenica 8 e lunedì 9 Dicembre 2019 per gli abitanti dele di tutta la Toscana. Migliaia di persone si sono svegliate di soprassalto a causa di una serie di scosse diche ha fatto tremare la Regione insistentemente. Il sisma più forte ha avuto una magnitudo di 4.5 ed è avvenuto alle 4.37 del mattino. Le altre scosse, una settantina in tutto, hanno avuto in generale una magnitudo compresa tra il grado 2.0 e il grado 3.4. Si sono verificate tutte a pochi minuti di distanza l’una dall’altra creando un tremore continuo che ha preoccupato i cittadini. Si registrano dei danni ad alcuni edifici a Scarperia San Piero e Barberino.Ingv Romano Camassi, ricercatore dell’Ingv della sezione di Bologna, ha provato a spiegare com’è la situazione nella zona colpita dal sisma. Camassi ha rivelato come, in quel ...

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA -