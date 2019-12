Terremoto Mugello | Ingv | Possibili nuove forti scosse

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Gabriele Laganà Antonio Piersanti, sismologo dell’, ricorda che quella delè una zona sismogenetica nota alle cronache. SonopiùNon si può escludere il verificarsi di unpiù forte nelle prossime ore nell’area del. È quanto ha affermato all'AGI da Antonio Piersanti, sismologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), che ha commentato l'evento sismico di magnitudo 4.5 registrato questa mattina alle 4.37 tra i comuni di Scarperia San Piero e Barberino del. L’area in questione infatti, “è nota per dare sequenze sismiche ricche di eventi, come abbiamo già avuto modo di registrare questa mattina”. Non è un caso, quindi, che si sono già verificati più di 70 terremoti, molti dei quali sono stati chiara,mente avvertiti dalla popolazione come quello delle 10:17 di magnitudo 3.3. “Ci attendiamo che le ...

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA -