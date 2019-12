Terremoto Mugello | il racconto dei testimoni | “Ci siamo svegliati alle 3 | poi il boato”

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Ci3 per la prima scossa forte. Nessuno e’ piu’ riuscito a dormire. Poi4.37 il boato e la seconda scossa, quella grande.scesi in strade e c’era tutto il paese”. E’ ildi Francesco, giovane mugellano residente a qualche chilometro dal centro di Barberino, la località più colpita dallo sciame sismico dell’altra notte. “I soccorsi sono stati immediati ed efficienti – ha aggiunto Francesco – e in un quarto d’ora hanno iniziato ad arrivare i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile”. La risposta delle istituzioni, dalla Prefettura ai Comuni mugellani, e’ stata immediata e pronta, e in breve e’ statostito tutto il necessario per ospitare i 236 sfollati e quanti, per precauzione, sceglieranno di non dormire nelle case. “In casa mia è ...

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA -