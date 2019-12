Terremoto Mugello | danni ad alcune case e scuole chiuse FOTO

tg24.sky

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Notte di paura in Toscana per una sequenza di diverse scosse, la più forte di magnitudo 4.5 alle ore 4.37. Il comune più colpito è Barberino dove è stato dichiarato inagibile il municipio. Disagi e ritardi per i treni tra Firenze e Bologna. AGGIORNAMENTI

