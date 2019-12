Terremoto | la terra trema nel Mugello | picco di 4 5 Scuole chiuse | ripresa la

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una serie di scosse disono state registrate a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, nel, la più forte di magnitudo 4.5. Ne dà notizia l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In precedenza si erano registrate altre scosse di intensità minore. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km. Il tuo browser non supporta il tag iframe Da Twitter / @lorenzo palli – Scarperia e San Pietro Sono numerose le persone che stanotte sono uscite di casa nelin seguito alla serie di scosse di, l’ultima delle quali di magnitudo 4.5. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, visto che sta piovendo. Èalle 8.25 la circolazione dei treni sulla linea ad Alta velocità nei pressi del nodo di Firenze, sospesa subito dopo la scossa diper consentire ai tecnici di effettuare le necessarie ...

DelMidnight : RT @rep_firenze: La terra trema nel Mugello: terremoto di magnitudo 4,5, gente in strada ed edifici lesionati [aggiornamento delle 08:46] h… - cuba98w : RT @giornalettismo: La scossa di #terremoto nel #Mugello di 4.5 è arrivata dopo una sequenza che aveva fatto tremare la terra cinque volte… - juventinodoc73 : RT @tweetdiDio: Con la madre Terra non si scherza più. #Terremoto -