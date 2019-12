Terremoto in Toscana di 4 5 Colpito il Mugello

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Valentina Dardari Sentito anche a Firenze, Pistoia, Lucca e Bologna. Non ci sarebbero al momento feriti. Decine le scosse che si sono susseguite durante la notte Notte di terrore indove si sono avvertite diverse scosse diche hanno interessato la zona dell’Appennino Tosco-Emiliano. La più forte alle ore 4,37 di questa mattina, lunedì 9 dicembre, di magnitudo 4.5, è stata avvertita fino a Firenze, Pistoia, Lucca, e a nord fino a Bologna. Più lievi le altre, in ogni caso fino a 3.2. Non vi sarebbero per il momento feriti. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale sulle linee dell’alta velocità Bologna - Firenze, Bologna - Prato convenzionale, Prato - Pistoia, Firenze - Empoli, Firenze - Faenza, Firenze - Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze - Roma fra Firenze e Valdarno. La sospensione serve per consentire al tecnici di ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - fsnews_it : #Terremoto #Toscana circolazione sospesa su alcune linee in via precauzionale per accertamenti tecnici. Maggiori de… - fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana Traffico ancora sospeso, aggiornamento sui treni direttamente coinvolti ?? -