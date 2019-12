Terremoto in Mugello | geologo | “Bisognerebbe prendere il Paese e riprogettarlo”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nel“ci è andata bene“, perché dal punto di vista sismico quella “non è certo una zona tranquilla“: in Italia “quello che è stato progetto negli ultimi 70 anni è un tessuto che non può sostenere l’evoluzione degli eventi naturali nel tempo. Bisognerebbeile riprogettarlo: non si può pensare che ad ogni 4 sismico ci siano danni“, ha spiegato all’AdnKronos Gabriele Ponzoni, segretario generale della Federazione Europea dei Geologi e consigliere nazionale Cng (Consiglio nazionale geologi). “Con ilde L’Aquila è emersa la necessità di avviare una riflessione su quello che abbiamo costruito in Italia. Unevoluto, come il Giappone o la California che hanno problemi sismici come i nostri, non può temere una magnitudo 4.5. Invece, noi temiamo anche questi terremoti perché sappiamo bene di ...

