Terremoto | forti scosse in Italia dopo il sisma dell’Albania | gli esperti l’avevano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Continuano a intensificarsi lesismiche che stanno colpendo in questi giorni l’: il fortedi magnitudo 4.5 che stanotte ha colpito il Mugello, provocando danni ed evacuazioni sull’Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna, è stato avvertito da milioni di persone che nel cuore della notte sono fuggite dalle loro abitazioni. Si fa presto a dire che undi magnitudo 4.5 “non è un forte“, intanto secondo i dati forniti dall’INGV il risentimento sismico è stato del 6° grado Mercalli nelle zone più vicine all’epicentro, che significa proprio “scossa forte, con qualche leggera lesione negli edifici e finestre in frantumi“. In base ai danni riportati a Barberino del Mugello, dove ci sono stati dei crolli e molte abitazioni sono inagibili, potrebbe essere certificato il 7° grado della scala Mercalli, ...

