Terremoto al Mugello | danni agli edifici e treni sospesi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dalle 3.39 alle 6.29 ilè stato interessato da una serie di scosse superiori al magnitudo 3.0. La più forte è avvenuta alle 4.37 con intensità 4.5, profondità 9,4 chilometri e durata 67 secondi: l’epicentro è stato individuato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Scarperia, in provincia di Firenze. Numerose le persone che stanotte sono uscite di casa. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, visto la piaggia. I Vigili del Fuoco hanno spiegato che sono in corso verifiche dopo alcune richieste di sopralluogo per caduta di calcinacci. Tante le chiamate ai pompieri. La scossa di magnitudo 4.5 è stata nettamente avvertita anche a Firenze città e a Pistoia. Non sono stati segnalatia a persone mentre ci sono statiada Scarperia San Pietro e a Barberino. LEGGI ANCHE: Cosa fare in caso di? Alcuni consigli ...

