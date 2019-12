Terremoto a Firenze di 4 5 | edifici lesionati | scuole chiuse

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Grande paura nella notte in provincia di, è stato avvertito uno sciame sismico con epicentro tra Scarperia San Piero e Barberino di Mugello. La scossa dipiù importante è avvenuta alle 4:37 con magnitudo rilevato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di 4.5, due minuti dopo è avvenuta un’altra scossa di 3.0 e alle 4.42 di 3.2. In precedenza sono avvenute altre due forti scosse di magnitudo 3.2 e 3.4 che sono avvenute rispettivamente alle 3:39 con una profondità di 8 Km e alle 3:42 con una profondità di 9 chilometri. L’allarme è stato lanciato in un’area molto vasta. La scossa più forte è avvenuta alle 4:37 con magnitudo 4.5, è stata avvertita a, Prato, Pistoia, Empoli, San Miniato e Montecatini così come a Bologna, Perugia, Siena e Pisa. Sono state segnalate in precedenza altri 5 scosse di magnitudo, 3 dalle 22:30 ...

