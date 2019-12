Terremoti in Toscana | linea dell’alta velocità Bologna-Firenze sospesa per verifiche

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dalle 04:35 il traffico ferroviario sulle seguenti linee AV– Prato convenzionale, Prato – Pistoia, Porretta Terme – Pistoia,– Empoli,– Faenza,– Arezzo convenzionale e sulla direttissima– Roma frae Valdarno, è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona dell’Appennino Tosco-Emiliano.L'articoloindell’altaperMeteo Web.

