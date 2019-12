Tenta rapina a distributore benzina con estintore | arrestato

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno, perto furto aggravato e continuato, un 29enne originario di Pisa, gia’ noto alle forze dell’ordine. Il ladro dopo aver infranto con unla vetrata dell’ufficio ha cercato di impossessarsi del fondo cassa deldi carburante, di via Gasparri in quel momento chiuso. Sfortunatamente per lui la gazzella dell’Arma e’ intervenuta in pochi minuti, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 che lo ha bloccato in Circonvallazione Gianicolense, al termine di un inseguimento a piedi. I Carabinieri subito dopo l’arresto, hanno eseguito delle verifiche in zona ed hanno accertato che, poco prima il 29enne avevato di forzare anche la colonnina bancomat di un altrodipoco distante. L’e’ accompagnato ...

