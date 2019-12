Tennis | Lorenzo Sonego | “Il nuovo formato della Coppa Davis non ci entusiasma”

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è stato uno dei convocati azzurri dell’ultima. Al termine di una stagione buona, con la vittoria ad Antalya e i quarti di Finale a Montecarlo, che ha convinto Barazzutti a sceglierlo. Ilformatcompetizione ha fatto storcere il naso moltiti. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il 24enne nativo di Torino che, nel corso di un’intervista a supertv, ha raccontato: “Sono onorato di essere stato lì, anche se ilnon ci entusiasma. Spero di essere capace, in futuro, di far parte nuovamente del team e di dare così il mio contributo“. Come detto in precedenzaha chiuso da poche settimane una stagione soddisfacente:”Non mi sarei mai aspettato di ottenere un risultato così importante su erba come vincere il torneo di Antalya. Venivo da due sconfitte al primo turno, perciò non è che avessi ...

