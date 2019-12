Teheran | manifestanti assediano il ministero… per Stramaccioni!

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019), manifestazione pro Stramaccioni dopo che il tecnico ha rescisso il contratto con l’Esteghlal avvalendosi della giusta causa. Nuova manifestazione di piazza a, ma questa volta per motivi non solo politici. Il motivo principale della protesta è legata alla rescissione del contratto di Andrea Stramaccioni dall’Esteghlal. Centinaia di tifosi della squadra si sono radunati davanti alla sede del Ministero dello Sport prendendo le difese dell’allenatore italiano. Andrea Stramaccioni rassegna le dimissioni, tifosi dell’Esteghlal danno vita a una manifestazione davanti alla sede del Ministero dello Sport Nella giornata dell’otto dicembre, Andrea Stramaccioni, alla guida dell’Esteghlal, ha rescisso unilateralmente il proprio contratto con il club avvalendosi della giusta causa. Il tecnico italiano si trovava alla guida del principale ...

