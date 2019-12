Storie Italiane | Simona Ventura sorprende su Nadia Toffa

dilei

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e commuove adove ha parlato di, la Iena scomparsa a 40 anni lo scorso agosto per un tumore. SuperSimo fa il suo ingresso nello studio di Eleonora Daniele dove si trova ospite Margherita, la mamma di. La presentatrice non è sola, al suo fianco c’è Totò, la cagnolina tanto amata dalla. Larivela di aver avuto la fortuna di conoscere la Iena con la quale si sentiva spesso in chat: “Io e lei aveva un rapporto di chat, lei mi mandava le sue canzoni ed i suoi pensieri. Mi chiedeva se mi era piaciuta a Le Iene: mi piaceva molto questo nostro rapporto. Quando mi hanno chiamato per andare a ricordarla a Le Iene, è stato bellissimo. Ha lottato fino all’ultimo, quando ho saputo della sua morte è stato bruttissimo. Ma ci ha lasciato questa grande forza e questa grande energia”. E riconosce inmolti ...

Simo_Ventura : Ma che emozione stamattina poter tenere in braccio la tua #totò! Cara @NadiaToffa la tua presenza è ancora viva nel… - MSF_ITALIA : Le organizzazioni impegnate in attività in mare si rivolgono alle autorità italiane e alla Ministra dell’Interno… - TutteLeNotizie : Storie Italiane, Orietta Berti: “Ornella Vanoni? Le porto dei salami lunghi ‘così'” -