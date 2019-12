Stefano De Martino | la verità dietro al “no” secco al Festival di Sanremo

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non c’è futuro aperDe. L’amato ballerino forgiato dal fuoco di Maria De Filippo e ormai consacrato dal pubblico anche nelle vesti di conduttore pare abbiamo sfatato qualsiasi ipotesi lo avessi voluto sul palco dell’Ariston al venturodidi: nessun Dein lista In molti avrebbero voluto vederlo proprio sul palco della canzone italiana ma perDeè ancora decisamente troppo presto. Fresco fresco di esperienza come conduttore in quel di Stasera Tutto è Possibile, Desi sente ancora “boccia” del piccolo schermo e non vuole azzardare un passo falso. “Ora? (ndr. aldi) Neanche per tutto l’oro del mondo – sono state le parole del ballerino-conduttore rilasciate a Il Fatto Quotidiano – Lì se sbagli sei morto. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al c*lo, e di c*lo nella ...

