Stefano De Martino a Sanremo 2020? La confessione del ballerino

comingsoon

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilè stato intervistato da Il Fatto quotidiano, mettendo in luce diversi aspetti della sua vita.

LTChica : RT @meowgiio: “La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri, si è innamorata ieri e ancora non lo sa.” Stefano Benni Un anno fa Niccolò, at… - itsmeMartiT : RT @meowgiio: “La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri, si è innamorata ieri e ancora non lo sa.” Stefano Benni Un anno fa Niccolò, at… - palipaliovunque : RT @meowgiio: “La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri, si è innamorata ieri e ancora non lo sa.” Stefano Benni Un anno fa Niccolò, at… -