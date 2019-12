Stanca delle uscite serali del marito | una moglie ha costruito un pub nel giardino di casa

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Uncon l’abitudine di bere un bicchiere dopo cena al locale del quartiere. Unache voleva passare più tempo con il suo uomo. Succede a Newton Abbot, in Inghilterra, dove Jayne Tapper, infermiera 48enne, ha deciso di rimediare al problema costruendo un pub neldi, nel tentativo di evitare che suoPaul Tapper, 53 anni, ogni sera raggiungesse i locali vicini. Come racconta il Daily Mail, all’inizio era una semplice casetta di legno, come se ne vedono tante nel retrocase. Poi, la signora Tapper ha deciso di farlo diventare un vero e proprio minipub e di allargare l’invito anche alle altre famiglie, organizzando feste per bere qualche bicchiere con i loro amici.La creatività della donna emerge anche nel nome scelto per il suo pub personale: The Doghouse Inn (Cuccia). La coppia doveva fare dei lavori di ...

