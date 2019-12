Sportitalia | Gattuso molto vicino al Napoli Dopo il Genk potrebbe arrivare un accordo

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sul suo sito Alfredo Pedullà scrive che il nome di Rinoè in pole position come successore di Carlo Ancelotti sulla panchina delaspetta una chiamata dal. Pedullà scrive che ci sono “possibilità concrete (concrete) dia un“. Già domani,ilesserci un’evoluzione. Scrive: “Quando?la gara contro ildi domani, non lo escludiamo, oppure-Parma del prossimo turno di campionato. Vi abbiamo svelato i contatti tra De Laurentiis e Jorge Mendes dei giorni scorsi, il pareggio di sabato scorso a Udine ha acuito le tensioni, i malcontenti, le polemiche. Ancelotti sa di non avere la squadra in pugno, sa che la polemica sul ritiro e l’ammutinamento con relative multe hanno lasciato irrimediabilmente il segno”. Secondo è quasi impossibile che De Laurentiis scelga di confermare ...

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Intervenuto a #CalcioMarket, @AlfredoPedulla spiega i retroscena della trattativa che potrebbe portar… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Gattuso, solo Napoli! Nuovi contatti e la Fiorentina si defila' - napolimagazine : SPORTITALIA - Pedullà: 'Gattuso, solo Napoli! Nuovi contatti e la Fiorentina si defila' -