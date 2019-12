Sport in tv oggi lunedì 9 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli eventi

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ci aspetta una giornata abbastanza povera diivi dopo l’abbuffata del weekend: proseguono i Mondiali di pallamano femminile, nel tardo pomeriggio la Pro Recco giocherà nella Champions League di pallanuoto, attenzione allo scambio tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton, atteso in giornata un verdetto sull’eventuale squalifica della Russia dalle Olimpiadi 2020. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti glidegliivi in programmae il relativotv. CALENDARIOIN TV(9): PROGRAMMA,: ATTESA IN GIORNATA – Decisione sulla squalifica della Russia dalle Olimpiadi 2020-2022. 09.00 MOTOR– “Scambio” Valentino Rossi e Lewis Hamilton (non è prevista copertura televisiva) 07.00 PALLAMANO (Mondiali ...

CoachJ37 : Incredibile, 10 anni sono già volati via così velocemente... NBA, tutto il meglio dell'ultimo decennio, dal 2010 a… - JoaoMontermini : @lucasofri Domanda e offerta si tengono. Oggi chi guadagna 1000 euro al mese (e non solo loro) non spende certament… - filippo898 : RT @MasterMMSport: ???@Amazon? oggi trasmetterà per la prima volta la #PremierLeague , una grande novità per il colosso di #Bezos che si af… -