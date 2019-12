Spal | Semplici | «Episodi sfortunati | ma credo nella salvezza» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Leonardo, tecnico della, ha analizzato la sconfitta tra le mura amiche contro il Brescia: le sue parole Leonardoha analizzato in conferenza stampa la sconfitta della suacontro il Brescia. Un risultato che relega gli estensi all’ultimo posto della classifica.– «che la squadra in questo momento stia esprimendo delle cose positive, avevamo interpretato la partita con la giusta intensità. Sicuramente, oltre agli infortuni di cui non parlo, è un momento in cui glici girano tutti storti, ad esempio sui rigori sbagliati. Petagna? Due rigori segnati anziché sbagliati potevano darci slancio e serenità, ma così non è ed è inutile piangere sul latte versato.comunque fermamentedi questa squadra». Leggi su Calcionews24.com

