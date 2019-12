Spal | parla il direttore sportivo Vagnati | «La classifica non ci rispecchia»

calcionews24

Il dg della SPAL ha confermato la decisione della società di non esonerare Semplici: «Tutti si dovranno assumere più responsabilità» Ai microfoni di Sky il dg della SPAL Davide ha ufficializzato la volontà della società di confermare Leonardo Semplici: «Abbiamo deciso di continuare con l'attuale allenatore, ma tutti si dovranno assumere maggiori responsabilità». Ha poi parlato dell'attuale posizione della squadra, dichiarando che l'ultimo posto non è meritato: «Siamo consapevoli della situazione allarmante della nostra squadra, ma i punti che abbiamo non ci rappresentano».

