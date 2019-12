anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nel corso della scorsa notte i carabinieri del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo, presenti a Salerno nell’ambito dell’evento “”, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente A.G., classe ‘98, e Z.G., classe ‘01, entrambi celibi, nullafacenti, pregiudicati. I Carabinieri, in via Sant’Eustachio, si sono avvicinati per un controllo all’autovettura con a bordo due, poi identificati nei predetti A.G. e Z.G., ma all’improvviso il conducente ha accelerato per darsi alla fuga e contestualmente da un finestrino venivano lanciati degli oggetti. Dopo un breve inseguimento il veicolo è stato bloccato. Le successive perquisizioni personali, veicolare e domiciliari nonché la ricerca effettuata nel luogo del lancio facevano rinvenire e sequestrare 4 grammi circa di cocaina, già ...

anteprima24 : ** Spacciavano alle Luci d'artista: arrestati due giovani ** -