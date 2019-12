Sorgerà a Milano il Museo nazionale della Resistenza Il Mibact stanzia 17 milioni

lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019)all’internoseconda piramide progettata da Herzog e De Meuron in piazza Baiamonti a, il. Uno spazio di 2.500 metri quadrati che saranno interamente dedicati allae alla sua memoria. E’ quanto hanno annunciato, questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, e il ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini. Il ministro ha spiegato che, rispetto ai 2,5di euroti 4 anni fa, “ora se ne aggiungono altri 15, per un totale di 17,5”. La decisione sulla futura sede delarriva dopo le polemiche sorte intorno all’iniziale collocazione all’internoCasaMemoria, considerata troppo piccola da numerose associazioni, a partire dall’Anpi, e troppo ingombrante per ...

