fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019)lanel: ilo realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia come il 68,3%elettori non riponganell'esecutivo guidato da Giuseppe. E, forse anche per questo motivo, più di un italiano su due ritiene che la maggioranza avrà vita breve e non riuscirà ad andare oltre la data del giugno 2020.

beppe_grillo : QUALI SONO LE PRINCIPALI AGENZIE DI SONDAGGI POLITICI E CHI C'E' DIETRO? Per il filosofo e sociologo Pierre Bourdie… - beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… - fanpage : Sondaggi politici, crolla la fiducia nel governo Conte: giudizio negativo dal 70% degli italiani -