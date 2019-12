Sollevamento pesi | la Coppa del Mondo fa tappa a Roma dal 27 al 31 gennaio 2020 | azzurri

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dal 27 al 31l’Italia ospiterà unadelladeldivalevole per la qualificazione olimpica a Tokyo. Le gare si disputeranno al PalaPellicone di Ostia Lido e al momento i numeri sono lo specchio di una manifestazione che si preannuncia estremamente interessante e competitiva: 5 Continenti, 57 Nazioni, 252 atleti saranno presenti aper racimolare punti pesantissimi da accumulare nel ranking a Cinque Cerchi. Si tratta del primo evento mondiale organizzato nella Città Eterna nella storia di questo sport inoltre sarà la prima competizione ufficiale del calendario internazionale nella stagione. Come tutte le altre prove della IWF World Cup, ladiverrà considerata una gara di categoria Silver in programma nel terzo e ultimo periodo di qualificazione olimpica. Prevista la presenza di atleti di rilievo in campo ...

