Sinisa Mihajlovic tra breve sarà cittadino onorario di Bologna

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il Consiglio Comunale diha approvato un ordine del giorno per concedere all’allenatore serbo la cittadinanza onoraria. Per ora è solo un ordine del giorno, ma presto una delibera darà l’ok definitivo, ediventerà bolognese. Il comune del capoluogo emiliano ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria all’allenatore ed ex-calciatore serbo. Le … L'articolotradiproviene da www.meteoweek.com.

Twiperbole : Mi sento «un fratello ed un figlio di #Bologna»: il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, ha approvato all'unan… - virginiomerola : In Consiglio Comunale oggi abbiamo votato all'unanimità l'assegnazione della cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlo… - DiMarzio : Il video dell'approvazione per la cittadinanza onoraria per Sinisa #Mihajlovic da parte del Comune di #Bologna ?? -