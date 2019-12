Si infuria per l' albero di Natale e picchia la moglie | arrestato

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giorgia Baroncini L'uomo è tornato a casa ubriaco. Prima si è scagliato contro l'appena decorato dai figli e poi contro lae i carabinieri È tornato a casa la sera e ha trovato l'diaddobbato. Lo avevano decorato nel pomeriggio lae i due figli minorenni, mentre lui non era presente. Così, all'improvviso, ha perso il controllo e ha scaraventato tutti gli ornamenti natalizi a terra. I fatti Erano circa le 22 di ieri sera quando l'uomo è rientrato nella sua abitazione di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. E davanti agli occhi si è trovato undecorato, pieno di luci colorate e palline. Lo avevano allestito con cura i figli minori con la madre nel giorno dell'Immacolata, come da tradizione. Ma qualcosa, all'imporvviso, gli ha fatti perdere la testa e lo ha mandato su tutte le furie. Così l'uomo si è subito scagliato contro ...

