calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SiLaha: si. Dopo il match contro il Genk comunicherà la decisione alla società Confermata l’indiscrezione che vi abbiamo riportato in giornata. Stando a quanto riportato in esclusiva dal portale online Sila.com, Carloha: rassegnerà le dimissioni. Con ogni probabilità laalla società arriveràsera poco dopo il match contro il Genk. Si chiude il percorso diCome vi abbiamo raccontato oggi sulla diretta in tempo reale,ha dunquedi concludere il suo percorso al Napoli. Decisive le partite molto negative con Bologna ed Udinese, dalle quali il Mister partenopeo si aspettava delle risposte precise dalla squadra. In primis dai veterani. L'articolo SiLaha: silasembra ...

CalcioMercatoNA : Si Gonfia La Rete - #Ancelotti ha deciso: si dimetterà. Domani la comunicazione ufficiale #Gattuso… - SiamoPartenopei : Si Gonfia la Rete - Ancelotti si dimette da allenatore del Napoli, Gattuso in pole per sostituirlo - Spazio_Napoli : -